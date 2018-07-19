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Новым главным тренером национальной сборной по хоккею стал Андрей Сидоренко
Такое решение было принято членами исполкома федерации. С российским специалистом будет заключен годичный контракт с возможностью его продления. Сидоренко ранее работал с клубом ВХЛ "Дизель" и хорошо знаком белорусским болельщикам. Наставник уже возглавлял национальную и молодежную сборные Беларуси, а также команду Польши. Назначение тренера сами хоккеисты назвали своевременным. У специалиста будет больше времени подготовить команду к чемпионату мира в первом дивизионе.
После провального выступления на чемпионате мира в Дании нашей сборной в следующем году предстоит борьба за возвращение в элиту мирового хоккея. Весной следующего года в Астане сборная выступит в первом дивизионе планетарного форума. Соперниками белорусов в группе А станут сборные Венгрии, Южной Кореи, Литвы и Словении. Пропуск в элиту получат только две сильнейшие команды группы.
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