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Новый биатлонный сезон стартовал, открыт и новый олимпийский цикл

Стреляющие лыжники в словенской Поклюке сегодня вступили в борьбу за "Хрустальный глобус". Сингл-микст открывал сезон. Беларусь представлял дуэт Анна Соло - Сергей Бочарников. У наших земляков итоговое 16 место. Победили биатлонисты из Норвегии. В 16:30 пройдет смешанная эстафета - здесь в составе нашей сборной Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский и Владимир Чепелин. Прямая трансляция этой гонки вас будет ждать на "Беларусь 5".

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