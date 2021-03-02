Новый футбольный сезон в Беларуси стартует уже сегодня

В матче за Суперкубок страны встретятся действующий чемпион солигорский "Шахтер" и обладатель кубка - борисовский БАТЭ. Кстати, Виталий Жуковский дебютирует в официальном матче в качестве главного тренера борисовчан. БАТЭ, отметим, брал Суперкубок 7 раз, "Шахтер" пока трофей не завоевывал. Удастся ли сделать это сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Встреча начнется в 19.00.