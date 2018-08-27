Новый хоккейный клуб в Барановичах испытывает финансовые трудности

Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов. У команды не хватает экипировки, чтобы войти в новый сезон. Хоккеисты вынуждены использовать личную амуницию.

Напомним, с нового сезона в Экстралиге должно выступить 4 новых клуба - оршанский "Локомотив", "Пинские ястребы", а также "Бобруйск" и "Барановичи". Старт чемпионата страны - 5 сентября. Тогда будут сыграны два поединка: "Динамо-Молодечно" примет "Металлург", а молодежная сборная Беларуси - "Гомель".