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Новый хоккейный клуб в Барановичах испытывает финансовые трудности
Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов. У команды не хватает экипировки, чтобы войти в новый сезон. Хоккеисты вынуждены использовать личную амуницию.
Напомним, с нового сезона в Экстралиге должно выступить 4 новых клуба - оршанский "Локомотив", "Пинские ястребы", а также "Бобруйск" и "Барановичи". Старт чемпионата страны - 5 сентября. Тогда будут сыграны два поединка: "Динамо-Молодечно" примет "Металлург", а молодежная сборная Беларуси - "Гомель".
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