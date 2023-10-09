Новый мировой рекорд на марафонской дистанции установил кенийский бегун

Новый мировой рекорд марафонской дистанции. Кенийский атлет Кельвин Киптум выиграл 45-й Чикагский марафон, пробежав дистанцию в 42 км за 2 часа 35 секунд.

Предыдущее мировое достижение в 2 часа 1 минуту и 9 секунд установил его соотечественник в 2022 году.