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Новый мировой рекорд на марафонской дистанции установил кенийский бегун
Новый мировой рекорд марафонской дистанции. Кенийский атлет Кельвин Киптум выиграл 45-й Чикагский марафон, пробежав дистанцию в 42 км за 2 часа 35 секунд.
Предыдущее мировое достижение в 2 часа 1 минуту и 9 секунд установил его соотечественник в 2022 году.
Таким образом, 23-летний Киптум выиграл второй забег серии главных марафонов планеты - до этого прибежав первым в Лондоне.
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