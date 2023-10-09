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Новый мировой рекорд на марафонской дистанции установил кенийский бегун

Новый мировой рекорд марафонской дистанции. Кенийский атлет Кельвин Киптум выиграл 45-й Чикагский марафон, пробежав дистанцию в 42 км за 2 часа 35 секунд.

Предыдущее мировое достижение в 2 часа 1 минуту и 9 секунд установил его соотечественник в 2022 году.

Таким образом, 23-летний Киптум выиграл второй забег серии главных марафонов планеты - до этого прибежав первым в Лондоне.

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