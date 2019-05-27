Новый проект АТН. "Сборная Беларуси. Велоспорт"

Cегодня, ровно за 25 дней до старта ІІ Европейских игр, мы запускаем новый проект. "Сборная Беларуси". Это 18 серий о наших национальных командах, которые готовятся к мультиспортивному форуму. Главные надежды и тонкости видов спорта. От болельщиков не ускользнет ни один интересный факт. Партнер проекта "БПС-Сбербанк". Первая серия проекта "Сборная Беларуси" посвящена велоспорту. Почему после гонки спортсмены не могут остановиться и крутят педали еще и на станке? Каковы особенности шоссейного маршрута? И почему мэдисон можно назвать интеллектуальной дисциплиной?

Все ответы - прямо сейчас! Такого еще не было.



Медали в велоспорте на треке на І Европейских играх в Баку не разыгрывались

А ведь именно в этом виде спорта спортсменам предстоит побороться за максимальное количество наград - на кону 20 комплектов золота-серебра-бронзы и 316 претендентов на них. Так что на треке в конце июня будет жарко, и это не в переносном значении слова. Ядро трека во время соревнований подобно небольшому пчелиному улью. Половина территории разделена на разминочные боксы. У каждой команды он свой. Если не едут на велосипеде, то велосипед несут на плече. И перед каждой гонкой тщательно проверяют. Ведь для того, чтобы не допустить спортсмена на соревнование, достаточно одного лишнего плюс-минус миллиметра, к примеру, между осью каретки и седлом.

В составе сборной Беларуси на старты выйдут 18 спортсменов

На станках здесь до и после гонки. Причем крутят педали, как до старта, так и после него. Татьяна Шаракова - велогонщица с регалиями и молодая мама. Для нее Европейские игры станут первым серьезным стартом на треке после двухлетнего перерыва. Чего не скажешь об одном из лидеров белорусского велоспорта Евгении Корольке, или короле скретча, как прозвали его болельщики. На Европейских играх в компании Романа Тишкова он поборется за медали и в мэдисоне, а это уже олимпийская дисциплина. Всего же в составе сборной Беларуси на старты выйдут 18 спортсменов, в том числе 10 мужчин и 8 женщин. Профессионалы советуют: билеты на трековые соревнования лучше всего покупать на месте, где лучше всего видна финишная линия - ориентир - та, что напротив судейских трибун. Стоимость билетов варьируется от 7 до 30 рублей.





Велоспорт на шоссе дебютировал еще в Баку

В отличие от трековых состязаний, велоспорт на шоссе дебютировал еще в Баку. Причем белорусам удалось выиграть две медали и обе золотые. Алена Омелюсик стала чемпионкой Игр в групповой гонке, а Василий Кириенко выиграл разделку или гонку с индивидуальным стартом. Наши чемпионы готовы побороться за медали и в Минске. Во всеоружии к Европейским играм подходят и остальные белорусы. Допуск к стартам получили 5 женщин и 5 мужчин. Всего же на 4 комплекта наград претендуют 226 спортсменов.



Организаторы ІІ Европейских игр предложили спортсменам маршрут в стиле урбан

Все гонки на шоссе пройдут по центральным улицам столицы. А вот оценить сам маршрут многие участники ІІ Европейских игр уже смогли. На тестовой гонке "Гран-при Минска". Несколько техничных поворотов, скоростные спуски и главная изюминка - 250-метров брусчатки в подъем. Самый яркий участок для болельщиков. Кстати, билеты на велошоссе для зрителей стоят всего 10 рублей.







Женщины проедут 120 километров - это 8 кругов по 15 километров, мужчины - на 60 километров больше

Не удивляйтесь, все это время за спортсменами неотрывно будут следовать технички или машины сопровождения. Первыми из велосипедистов медали ІІ Европейских игр разыграют шоссейники. В субботу-воскресенье определятся чемпионы в групповых гонках, во вторник, 25 июня, - в гонках с раздельным стартом. Трековики забронировали за собой четыре дня.