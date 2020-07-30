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Новый рекорд Ибрагимовича. Он первый, кому удалось забить по 50 мячей за "Милан" и "Интер"

"Россонери" накануне обыграли "Сампдорию", 4:1. Златан Ибрагимович оформил два гола и сделал один результативный пас. В следующем сезоне "Милан" сыграет в Лиге Европы. Нынешнюю еврокубковую кампанию клуб шведского нападающего пропустил из-за нарушений правил финансового фейр-плей.

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