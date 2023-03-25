3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новый выпуск проекта "Спортивный интерес" - большой разговор о политически мотивированных санкциях в отношении белорусских и российских спортсменов
В студии проекта "Спортивный интерес" на телеканале "Беларусь 5" 25 марта смотрите большой разговор о политически мотивированных санкциях в отношении белорусских и российских спортсменов.
Гости в студии - глава Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков, олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский, генеральный секретарь Федерации волейбола Алла Тетерина и председатель Белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева.
Участники форума обсудили в том числе в прямом смысле слова побег министра спорта Канады Паскаль Сент-Онж от прямого вопроса журналистов о дискриминации спортсменов из России и Беларуси.
Полный выпуск программы "Спортивный интерес" с подробным обсуждением так называемого спорта без политики смотрите сегодня, 25 марта, на телеканале "Беларусь 5". Начало в 12:05.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов