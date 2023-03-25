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Новый выпуск проекта "Спортивный интерес" - большой разговор о политически мотивированных санкциях в отношении белорусских и российских спортсменов

В студии проекта "Спортивный интерес" на телеканале "Беларусь 5" 25 марта смотрите большой разговор о политически мотивированных санкциях в отношении белорусских и российских спортсменов.

Гости в студии - глава Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков, олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский, генеральный секретарь Федерации волейбола Алла Тетерина и председатель Белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева.

Участники форума обсудили в том числе в прямом смысле слова побег министра спорта Канады Паскаль Сент-Онж от прямого вопроса журналистов о дискриминации спортсменов из России и Беларуси.

Полный выпуск программы "Спортивный интерес" с подробным обсуждением так называемого спорта без политики смотрите сегодня, 25 марта, на телеканале "Беларусь 5". Начало в 12:05.

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