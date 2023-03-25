Новый выпуск проекта "Спортивный интерес" - большой разговор о политически мотивированных санкциях в отношении белорусских и российских спортсменов

В студии проекта "Спортивный интерес" на телеканале "Беларусь 5" 25 марта смотрите большой разговор о политически мотивированных санкциях в отношении белорусских и российских спортсменов.

Гости в студии - глава Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков, олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский, генеральный секретарь Федерации волейбола Алла Тетерина и председатель Белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева.

Участники форума обсудили в том числе в прямом смысле слова побег министра спорта Канады Паскаль Сент-Онж от прямого вопроса журналистов о дискриминации спортсменов из России и Беларуси.