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Ноздрева победила на дистанции 500 м в каноэ-одиночке на Кубке доброй воли
15 медалей в копилке белорусской команды, в том числе 5 золотых. Таков итог третьего дня соревнований на Кубке доброй воли по гребле на байдарках и каноэ в Москве. 4 раза на первую ступеньку пьедестала почета поднимались наши каноисты. Сегодня одиночки шли дистанцию 500 метров. Среди юниоров победил Глеб Чеботарев. У атлетов не старше 24 лет лучшим стал Александр Зубок. В аналогичной возрастной категории у девушек равных не было Ангелине Бардановской. У женщин первой финишировала Елена Ноздрева. Не остались без золота и наши байдарочники. В решающем заезде на 500 метров в категории U-24 Денис Ермоленко привез почти полкорпуса своему ближайшему преследователю.
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