"Нью-Джерси Дэвилз" потерпел третье поражение от "Каролины Харрикейнз"

Минувшей ночью парни Линди Раффа пропустили шесть шайб от "ураганов" и сейчас находятся в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли - 1:3. Счет был открыт уже на второй минуте поединка лидером "дьяволов" Джеком Хьюзом. Это взятие ворот для хозяев оказалось первым и единственным в матче. Закончилась игра со счетом 1:6. Белорусский форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович уже привычно остался вне игровой заявки.