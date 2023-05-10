ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Нью-Джерси Дэвилз" потерпел третье поражение от "Каролины Харрикейнз"

За океаном в плей-офф сильнейшей хоккейной лиги мира "Нью-Джерси Дэвилз" потерпел третье поражение от "Каролины Харрикейнз".

Минувшей ночью парни Линди Раффа пропустили шесть шайб от "ураганов" и сейчас находятся в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли - 1:3. Счет был открыт уже на второй минуте поединка лидером "дьяволов" Джеком Хьюзом. Это взятие ворот для хозяев оказалось первым и единственным в матче. Закончилась игра со счетом 1:6. Белорусский форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович уже привычно остался вне игровой заявки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все