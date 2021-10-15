"Нью-Джерси" Е. Шаранговича стартует в сезоне НХЛ сегодня ночью

Успехи Егора Шаранговича в НХЛ повлияют на развитие хоккея Беларуси. Об этом в канун старта сезона для "Нью-Джерси Дээвилз" порассуждал главный тренер команды Линди Рафф. "Может быть, он и один из Беларуси, но даже если он один, то дети в его стране это увидят и захотят стать следующими Шаранговичами. Мы увидели, какое влияние он оказал на нашу команду", - отметил наставник. Первый матч регулярного чемпионата "Нью-Джерси Дэвилз" проведет этой ночью дома против "Чикаго Блэк Хоукс".