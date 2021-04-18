"Нью-Джерси" Егора Шаранговича уступает "Нью-Йорк Рейнджерс"

Шайба и результативная передача Егора Шаранговича не помогли "Нью-Джерси" победить в выездном поединке "Нью-Йорк Рейнджерс". "Дьяволы" уступили со счетом 3:6, а белорусский нападающий забросил третью шайбу своей команды. Также перед этим он ассистировал Суббану. В турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ "Дэвилз" занимают 7-ю позицию.