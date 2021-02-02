"Нью-Джерси" уходит на карантин

Клуб белорусского нападающего Егора Шаранговича уходит на карантин. Национальная хоккейная лига объявила о переносе матчей "Нью-Джерси" из-за коронавируса. В список недоступных из-за протокола COVID-19 попали 4 новых игрока "девилз", в этом реестре у команды уже 10 хоккеистов, Шарангович здесь не фигурирует. Отметим, что включение в данный список может быть вызвано рядом причин, среди которых - первичный положительный тест на коронавирус. Как минимум до 6 февраля лига не только перенесла матчи "дьяволов", но и закрыла тренировочные базы клуба.