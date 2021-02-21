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"Нью-Джерси" уступает "Баффало" в регулярном сезоне НХЛ
"Нью-Джерси", за который выступает наш нападающий Егор Шарангович, потерпел поражение от "Баффало" со счетом 2:3 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Белорус провел на площадке 12 минут и 55 секунд, ни разу не бросил по воротам, сделал один перехват и завершил поединок с коэффициентом полезности минус 1. В объединенной турнирной таблице "Нью-Джерси" занимает 26 позицию.
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