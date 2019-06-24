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О финальной борьбе за медали II Европейских игр по баскетболу 3х3

Перемещаемся на Palova Arena - там сегодня были финальные разборки за медали II Европейских игр по баскетболу 3х3.

Вся последняя информация у нашего корреспондента Александра Ярмоша (прямое включение).

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