О. Говорцова побеждает в первом круге квалификации на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Ольга Говорцова побеждает в первом круге квалификации на престижном теннисном турнире в Индиан-Уэллсе: в трехсетовом матче белоруска обыграла японку Майо Хиби - 6:2,3:6,6:1. Во втором круге отбора в основную сетку соперницей Ольги станет представительница Казахстана Зарина Дияс.