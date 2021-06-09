О. Говорцова пробилась в 1/8 теннисного турнира WTA

Ольга Говорцова на турнире серии WТА, который проходит в Хорватии, одолела швейцарку Лулу Сун и пробилась в 1/8 финала. Прямо сейчас за выход в четвертьфинал белоруска спорит с представительницей Италии Ясмин Паолини. Призовой фонд турнира - $ 115 тыс.