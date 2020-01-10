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О перспективах нашей гандбольной команды поговорим с Сергеем Рутенко

О перспективах нашей команды и в целом о гандболе мы поговорим с гостем нашей программы. В студии "Панорамы" - спортивный обозреватель Николай Стуло, а также самый известный гандболист Беларуси в недалеком прошлом и самый дорогой в мире - Сергей Рутенко (видео).

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