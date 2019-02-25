О победах и самых ярких моментах чемпионата Европы по биатлону в Раубичах

Праздник спорта в Раубичах завершился. Последний день соревнований принес белорусам две медали. Ирина Кривко выиграла серебро в гонке преследования, а фристайлисты - Антон Кушнир и Артем Башлаков - золото на первых международных соревнованиях по синхронным прыжкам. О победных эмоциях - Елена Горельчик.





Антон Смольский: В Раубичах у нас было все необходимое для отдыха и для тренировок

Когда все гонки уже позади, Антон Смольский проводит экскурсию для съемочной группыпрограммы "Дай пять!". Биатлонист признается, в Раубичах у них было все необходимое для отдыха и для тренировок. Результат налицо - сам Смольский полчаса назад показал лучший результат в карьере во взрослых гонках, стал седьмым в преследовании, поднявшись с 22-ой позиции. Его коллега по сборной Сергей Бочарников из-за досадного промаха на последнем огневом рубеже, финишировал четвертым.





Белорусские биатлонисты убедили своих болельщиков - награды еще будут

А в эти минуты на биатлонном стадионе за свою вторую медаль чемпионата Европы сражалась Ирина Кривко. Тем дороже была эта борьба, ведь за две недели до старта она заболела и приехала в Раубичи не в самом хорошем самочувствии. Но начала с бронзы в индивидуалке, и совершила прорыв в пасьюте, стартовав 11-ой, взобравшись на второе место.







Три медали - две бронзы и серебро - белорусские биатлонисты звезд с неба в текущем сезоне не хватавшие, при домашних трибунах убедили своих болельщиков - награды еще будут. И очень хотелось бы, чтобы повод поздравить наших стреляющих лыжников пришелся на чемпионат мира, который с 7 по 17 марта пройдет в шведском Эстерсунде.

Эстафету у биатлонистов перехватили фристайлисты, которые на склоне в Раубичах писали первую главу истории синхронных прыжков. Соревнования, которые раньше были элементами шоу, вполне претендуют на то, чтобы стать одной из дисциплин серьезных стартов.



Победа Антона Кушнира и Артема Башлакова - сплав опыта и молодости

Побороться за историческую победу и призовые, общий фонд которых составил 12 тысяч белорусских рублей, остались 15 пар - участников этапа Кубка мира - 10 мужских и 5 женских. Оценивали работу фристайлистов семь судей, трое из которых собственно и следили за синхронностью. Пары составлялись по желанию.

Был даже интернациональный дуэт. А вот победу среди мужчин одержал сплав опыта и молодости - тандем Антона Кушнира и Артема Башлакова.