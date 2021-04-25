О попытке переворота в футболе: кто и для чего хотел создать футбольную Суперлигу

Поговорим про еще один стимулятор настроения, на этот раз более полезный - футбол. На неделе состоялась авантюрная попытка совершить переворот в футбольной Европе, где злодеями выступили богатейшие клубы с резиновыми банковскими ячейками, а на стороне добра - обычные поклонники футбола и скромные команды.



Однако эффект разорвавшейся информационной бомбы чуть было не снес существующий футбольный порядок, а именно Лигу чемпионов как проект, где совершенно любая команда Европы, в том числе и наша, белорусская, может себя проявить на самом высоком уровне. Что, кстати, не раз демонстрировал борисовский БАТЭ, снимая скальп с "Баварии" и "Ромы", например.



Мятежники же преследовали лишь алчные и личные цели, когда хотели создать Суперлигу, заявляют противники проекта. О попытке переворота, которая не состоялась, в нашем сюжете.





Суперлига как альтернатива еврокубкам

События в минувший понедельник, точнее, в ночь с воскресенья, развивались стремительно, тому были причины: очень скорое объявление УЕФА о своих реформах. Пока после выходных все насыщались новостями в информационных спортивных лентах, слухи о якобы созданной Суперлиге как альтернативе еврокубкам становились абсолютной явью. Утренняя пресса пестрила заголовками, которые перевода и не требуют. Передел футбольной Европы богатые клубы хотели устроить давно, но вот сейчас это на мгновение показалось реальностью.

Сразу к сути, которая ярко выражена в этом графическом оформлении. Клубы - 6 британских, 3 испанских и столько же итальянских априори стали участниками Суперилиги. Кстати, каждому лишь за участие посулили по 350 миллионов евро. А один из банков собирался выделить 3 с половиной миллиарда евро.

Флорентино Перес, президент Суперлиги:

Злой гений подобной инициативы - президент "Реала" Флорентино Перес, который обозначился как президент Суперлиги. Вице-президентом назвали главу "Ювентуса" Андреа Аньелли. Бравада в их словах звучала недолго. Оба тут же стали персонами нон-грата.

Если объективно посмотреть на ситуацию, то пандемия особенно больно ударила по большим клубам. Те старательно искали любые средства финансовых вливаний, не думая вообще о клубах, скажем так, поменьше, забыв о социальной сути футбола и о тех, для кого этот футбол и создан. Речь о болельщиках. Первыми подобную инициативу осудила успешная в финансовом плане Английская премьер-лига и, конечно, УЕФА: свое детище - Лигу чемпионов - выращивали почти 3 десятка лет. Вскоре подключились и Ла Лига, которая назвала Суперлигу сепаратистским турниром, и итальянская серия А. Появилось официальное заявление. Кстати, "Бавария", "Боруссия" и ПСЖ отказались от подобного проекта.

УЕФА, АПЛ, Ла Лига и серия А выступили с совместным заявлением по поводу Суперлиги:

На судьбу Суперлиги повлияли простые болельщики

И футбольная Европа начала консолидироваться. Против создания Суперлиги, кроме УЕФА и ФИФА, тут же выступили чиновники различного уровня вплоть до президента Франции Макрона и премьера Британии Джонсона. Но сильно повлияли именно простые болельщики. Хотя и Перес, и Аньелли, как в бреду, не видели ничего, кроме Суперлиги.

Некоторые слова, вы видите, не носят цензурный характер. А эмоции начали биться через край.

Фанат:

Фанат:

Болельщики "Челси" проявили себя едва ли не ярче всех, что тех пришлось успокаивать легенде клуба Петеру Чеху. А такой баннер показался над стадионом перед матчем Английской премьер-лиги "Лидс" - "Ливерпуль".

Далее именно жесткие действия помешали позитивному развитию событий для создания Суперлиги. Футболисты клубов вероятного турнира могли быть отстранены от участия в сборных, например. А английские клубы после общего давления и вероятных штрафных санкций один за другим стали покидать подобный проект.

Джанни Инфантино, президент ФИФА:

Александер Чеферин, президент УЕФА:

"Милан" вышел первым из клубов серии А. Далее "Интер". В Испании "Атлетико Мадрид". Аньелли признает крах идеи, вскоре проект свернут. Но Перес, его главный вдохновитель, скажет, что все еще может быть. Про отставку Аньелли из "Ювентуса" ходят упорные слухи. А глава "МЮ" Эд Вудврод свой пост покинул. Позиции же Переса в "Реале" прочны. Странная авантюра, в которой деньги застелили все, за несколько дней превратилась в настоящий фарс и на данный момент позиции и Лиги чемпионов только укрепила.

Попасть в Лигу чемпионов - мечта любого футбольного клуба