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О последних приготовлениях ко II Европейским играм говорим с Министром спорта и туризма Беларуси

О последних приготовлениях ко II Европейским играм говорим с Министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком.

Хозяева всегда испытывают легкое волнение перед приходом гостей. Тем более, когда гостей так много.



Беларусь уже имеет серьезный и успешный опыт проведения спортивных соревнований. Но обычно речь шла о каком-то одном виде спорта. Сейчас этих видов 15. Соответственно, намного больше объектов приходится задействовать, сложнее координировать действия.

О том, как идут последние приготовления, мы поговорим с Министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком (видео).

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