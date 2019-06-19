О последних приготовлениях ко II Европейским играм говорим с Министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком. Хозяева всегда испытывают легкое волнение перед приходом гостей. Тем более, когда гостей так много.





Беларусь уже имеет серьезный и успешный опыт проведения спортивных соревнований. Но обычно речь шла о каком-то одном виде спорта. Сейчас этих видов 15. Соответственно, намного больше объектов приходится задействовать, сложнее координировать действия.



О том, как идут последние приготовления, мы поговорим с Министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком (видео).