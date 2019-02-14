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О предстоящем футбольном матче на "Борисов-Арене": БАТЭ против "Арсенала"
Менее двух часов остается до старта игры 1/16 Лиги Европы на "Борисов-Арене". БАТЭ против "Арсенала". Футбольный поединок обещает быть зрелищным. Кстати, тренерский штаб борисовской команды прямо заявляет, что намерен дать бой клубу из Лондона. На матч аккредитовано около ста, в том числе международных журналистов. Работает в Борисове и съемочная группа Агентства теленовостей.
И на прямую связь выходит мой коллега Андрей Козлов. Добрый вечер. Ждем от вас последние подробности (прямое включение).
Студия, приветствую вас из футбольной столицы Беларуси. И поскольку эта интереснейшая игра пройдет именно 14 февраля, то поздравляю всех с таким теплым праздником. Надеюсь, и футболисты БАТЭ порадуют своих вторых половинок положительным результатом.
Мы уже несколько часов работаем в Борисове, а сегодня днем побывали в пабе, где собралась внушительная поддержка лондонского "Арсенала", в основном собранная из наших соотечественников. "Канониры" - один из самых популярных клубов на постсоветском пространстве. Как и "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль". Вообще, британский футбол - это своего рода отдельная культура.
А вчера наша съемочная группа побывала на тренировке борисовского БАТЭ. Большой материал мы показывали в "Панораме" накануне. Но я все равно хотел бы еще раз акцентировать внимание на персоне лучшего белорусского футболиста 21-го века Александра Глеба, который в начале столетия выступал в составе "Арсенала". Когда он общался в рамках брифинга с журналистами, то сказал, что эмоции уже остыли, ведь никого в клубе не осталось. Зато Алексей Бага по традиции отнесся к некоторым вопросам с юмором. В том числе и касаемо Александра Глеба.
"Арсенал" к нам уже приезжал - это случилось в сентябре 2017-го в рамках группы Лиги Европы. БАТЭ тогда уступил, но смог забить команде тогда еще Арсена Венгера дважды. Поэтому небольшое чувство недосказанности осталось.
А прошлой осенью борисовчане провели очень качественный матч против лондонского "Челси". И, имея несколько острых моментов, все же проиграли минимально.
В общем, ждем яркого матча. И напоминаю, что после игры по маршруту Борисов - Минск пойдет бесплатная дополнительная электричка. Что касается билетов, то их свободное количество стремится к нулю. Студия, слово вам. Съемочная группа Агентства теленовостей продолжает работать в Борисове дальше.
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