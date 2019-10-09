О развитии спортивной инфраструктуры говорили сегодня в столице. Площадки для занятий футболом, волейболом или воркаутом должны быть в шаговой доступности для каждого минчанина. Представители разных государственных ведомств посетили 32-ую столичную школу, где познакомились с работой спортивных секций и отделений, материальной базой. Эта школа стала спортивным центром не только для учеников, но и всех жителей микрорайона Лебяжий. По такому примеру планируют обустроить и другие учреждения образования в разных регионах.