О спортивных достижениях в рубрике "Матчбол"

Гандбольный минский СКА пробился в четвертьфинал престижных европейских соревнований, белорусская сборная по стрельбе из лука удачно выступила на первенстве континента в помещении (форум принимала Словения), а белорусских олимпийцев уже встречают на родине. Все подробности в нашем традиционном спортивном обзоре рубрики "Матчбол".