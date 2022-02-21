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О спортивных достижениях в рубрике "Матчбол"

Гандбольный минский СКА пробился в четвертьфинал престижных европейских соревнований, белорусская сборная по стрельбе из лука удачно выступила на первенстве континента в помещении (форум принимала Словения), а белорусских олимпийцев уже встречают на родине. Все подробности в нашем традиционном спортивном обзоре рубрики "Матчбол".

Рассказывает Александр Якубовский (видео).

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