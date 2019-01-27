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О том, что скрылось от глаз болельщиков и не попало в телетрансляции, смотрите в нашем репортаже
Что происходит с фигуристами после того, как они покидают ледовую площадку и скрываются за кулисами всеобщего внимания.
Эмоции разные. Там происходит драма - Алина Загитова, к примеру, пока не выступила ее конкурентка, не выходила к журналистам, а потом, когда олимпийская чемпионка появилась, повисла тишина. И никто даже не набрался смелости взять у нее интервью. Еще один российский фигурист, который, можно сказать, в непростых отношениях с журналистами - Михаил Коляда, даже после безукоризненно исполненной короткой программы долго в микст-зоне слушал критику в свой адрес. И кажется, перед произвольной программой его просто-напросто сглазили. А вот пара французских чемпионов Европы Джеймс и Сипре на следующий день после триумфа три часа давали эксклюзивные интервью любому желающему журналисту.
Моментов хватало разных, и потому этот чемпионат запомнится, конечно, надолго. Были и падения, и даже кровь, и травмы, с которыми спортсмены все же выступления продолжали, были сенсации и трогательные моменты завершения карьеры. Все это видел и зафиксировал Андрей Козлов, который на протяжении семи дней фактически поселился на "Минск-Арене". И также внимательно следил за тем, как готовится к выступлениям пара, достойно представившая Беларусь, и ближе познакомился с нашими ребятами. Все, что скрылось от глаз болельщиков и не попало в телетрансляции, не ускользнуло от объектива камер Агентства теленовостей. Смотрим прямо сейчас.
Так случилось, что пару, которая представляла нашу страну на чемпионате Европы по фигурному катанию, мы буквально преследовали каждый день. Это, прежде всего, связано с открытостью дуэта Юры Гулицкого и Ани Кубликовой - такой, знаете, действительно белорусский тандем. Все началось со знакомства в Москве, затем встреча в аэропорту. Юра даже хотел сразу подойти к нашей камере, но мы намекнули, что необходимо собрать красивую и атмосферную картинку для выпусков новостей - это как раз этот процесс.
Затем интервью, и, конечно, фотография тандема для наших социальных сетей. Обратите внимание, маститый специалист и тренер нашей пары Александр Жулин терпеливо ждал, пока мы уладим все детали. В Национальном аэропорту Минск тем временем кипела своя жизнь. Место встреч, расставаний, объятий. В столице Республики Беларусь время близилось уже к полуночи.
В этот же день, но ранее, скупались фактически последние билеты. Это еще не набрал силы ажиотаж, связанный с видом спорта. Ведь аппетит у взыскательной минской публики приходил во время еды. Но кто-то сразу знал все достоинства фигурного катания.
Это уже тогда мы собирали материал для влога "Фигурка", который шел в сетке вещания телеканала "Беларусь 5" и в соцсетях Агентства теленовостей.
Работа над самими же трансляциями началась задолго до старта чемпионата Европы. Вы видели, как эта блестящая картинка выглядела на экранах - мы подсмотрели, как она создавалась.
Работа с таким видом телесъемки кропотливая и требует особой подготовки. Оператор Агентства теленовостей Алексей Правдиков и режиссер "Беларусь 5" Михаил Корчинский сначала находят правильные ракурсы съемок.
А вот затем все задумки воплощаются в жизнь. Как работают комментаторы на соревнованиях по фигурному катанию, мы также узнали. Рядом с Сергеем Мацкевичем в эти минуты, к примеру, комментировали легендарная Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин. Рабочий же день комментатора начинается задолго до того, как телезритель услышит знакомый голос в эфире.
Зритель видит красивую картинку, аплодирует фигуристам. Но не знает, что начинается в тот момент, когда спортсмены покидают вот эту локацию, которая называется KissandCry, и скрываются за шторками. Там может быть не только праздник, но и происходит порой настоящая драма.
Самая популярная фигуристка минского чемпионата Европы - олимпийская чемпионка Алина Загитова - прилетела за двое суток до начала выступления. И наотрез отказалась общаться с белорусскими журналистами.
Вскоре мы встретим Загитову на жеребьевке - она вытащит 31-ый стартовый номер. И спустя сутки блестяще откатает короткую программу.
Вот так чествуют трех лучших по итогам короткой программы. Софья Самодурова, еще одна россиянка, пока не на первом месте. Загитова произвольную программу откатает с ошибками. И по реакции ее тренера Этери Тутберидзе все становится предельно ясно - золото уходит из рук. На льду появляется ученица мэтра Алексея Мишина, но Загитова и тренер не выходят к журналистам - эти операторы долго дежурили напрасно. Самодурова катает чисто, и Загитова появляется в медиазоне - нависает где-то даже зловещая тишина.
Алина садится на вот этот диванчик для призеров. А Софья вскоре будет купаться в лучах славы, переходя от одной съемочной группы к другой.За несколько дней до этого нам удалось пообщаться с ее наставником - Алексеем Мишиным.
А вот этого парня уже давно троллит российская пресса. И как-то она даже совершенно не обрадовалась успехам соотечественника в короткой программе. На вопросы Михаил Коляда отвечал с иронией, скупо. И, кажется, российские журналисты его сглазили. По итогам следующего дня он станет всего-то пятым.
Тем временем в микст-зоне встретили Ванессу Джеймс и Моргана Сипре, которые стали чемпионами Европы. Пока мы собирали материал для сюжета, неожиданно прошло более трех часов. И что вы думаете - этот прекрасный дуэт по-прежнему уделял внимание СМИ. В том числе и съемочной группе Агентства теленовостей.
Кому-то могло показаться, что это офицер полиции из какой-нибудь французской комедии. Так элегантно мужчина стрелял взглядом в сторону всех журналистов. Задача его была следующей - подвести того или иного спортсмена к репортеру. И Лоуэлл Лок, так зовут менеджера медиазоны, с ней всегда отлично справлялся. Важный момент - на соревнованиях Лоуэлл работает уже 20 лет, при этом по основной профессии -он айтишник.
Минуты перед началом произвольной программы в соревнованиях танцевальных пар. Юрий Гулицкий и Анна Кубликова из Беларуси уже сделали немало - их главной задачей было отобраться по итогам короткой программы в произвольную, и они с ней справились. Тренер дуэта Александр Жулин чуть в стороне - не мешает настраиваться спортсменам. Совсем скоро будет неистово переживать за своих учеников. И они вновь наставника не подведут.
Дальше - овации заполненных трибун "Минск-Арены". Объятия с тренерами и момент объявления баллов. Лицо Юры говорит само за себя.
В медиазоне сначала интервью для коллег телеканала "Беларусь 5", после для информационного канала "Панорама". И, наконец, для "Главного эфира".
Минский чемпионат Европы по фигурному катанию уже заполнился максимальным ажиотажем, качественной телекартинкой и напряженной соревновательной борьбой. Но запомнится он и людьми, которые его окружают.
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