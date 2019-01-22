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О традициях дореволюционного белорусского спорта рассказывает выставка в доме І съезда РСДРП

Атмосфера Минска все больше заполняется спортивным духом ІІ Европейских игр. Не обходится и без визуальной ретроспективы. О первых отечественных чемпионах, ярких победах и традициях дореволюционного белорусского спорта рассказывает выставка в филиале Исторического музея.


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В доме І съезда РСДРП собрали элементы популярнейших городских игр - крокета и городков, реконструировали спортивную моду конца XIX - начала XX веков. Платья в пол для тенниса и гимнастики и уникальные футболки гимназической команды по футболу. Кстати, форму восстанавливали по документам и газетным зарисовкам.

Кроме физкультурного изящества на выставке представлены факты о возникновении первого Городского товарищества любителей спорта и Минского велосипедного общества.

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