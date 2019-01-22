О традициях дореволюционного белорусского спорта рассказывает выставка в доме І съезда РСДРП

Атмосфера Минска все больше заполняется спортивным духом ІІ Европейских игр. Не обходится и без визуальной ретроспективы. О первых отечественных чемпионах, ярких победах и традициях дореволюционного белорусского спорта рассказывает выставка в филиале Исторического музея.





В доме І съезда РСДРП собрали элементы популярнейших городских игр - крокета и городков, реконструировали спортивную моду конца XIX - начала XX веков. Платья в пол для тенниса и гимнастики и уникальные футболки гимназической команды по футболу. Кстати, форму восстанавливали по документам и газетным зарисовкам.