О. Юреня стал чемпионом Беларуси на стайерской дистанции в заезде байдарок-одиночек

Олег Юреня стал чемпионом Беларуси на стайерской дистанции в пять километров в заезде байдарок-одиночек. У женщин победу праздновала Владислава Скриганова. У каноистов золото примерили Павел Лазакович и Карина Жук. Чемпионат страны стал этапом отбора на Игры в Токио. В эксклюзивном интервью Агентству теленовостей главный тренер сборной Владимир Шантарович заверил, что все места в олимпийских экипажах разобраны.