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Об игре во время пандемии и уровне чемпионата сегодня в проекте "Спорт-кадр"
Мечтают вывести "Торпедо-БелАЗ" в еврокубки и перейти в более сильный чемпионат. Результативность бразильских новичков Габриэля Рамоса и Липе Велозу помогла жодинской команде взобраться на второе место в чемпионате Беларуси после девяти туров.
Об игре во время пандемии и уровне чемпионата Беларуси бразильцы расскажут в сегодня в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 19:25.
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