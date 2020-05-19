Об игре во время пандемии и уровне чемпионата сегодня в проекте "Спорт-кадр"

Мечтают вывести "Торпедо-БелАЗ" в еврокубки и перейти в более сильный чемпионат. Результативность бразильских новичков Габриэля Рамоса и Липе Велозу помогла жодинской команде взобраться на второе место в чемпионате Беларуси после девяти туров.



Об игре во время пандемии и уровне чемпионата Беларуси бразильцы расскажут в сегодня в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 19:25.



