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Обе белорусские сборные по баскетболу 3х3 вышли в полуфиналы II Европейских игр

Нешуточные страсти разгораются в эти минуты на Palova Arena, где сегоднябудут разыграны два комплекта наград в баскетболе 3х3. К этому моменту уже известно, что обе наши сборные вышли в полуфиналы.

На Palova Arena работает наш корреспондент Александр Ярмош.

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