Обеспечит ли себе БАТЭ участие в Лиге чемпионов этой осенью? Узнаем через несколько часов

Сегодня желто-синие проведут ответный матч против азербайджанского "Карабаха" в 3 туре квалификации главного кубкового турнира Старого Света. Цена этой встречи высока. Победитель гарантирует себе евроосень как минимум в Лиге Европы. Сейчас в Борисове работает съемочная группа Агентства теленовостей.

На прямую связь со студией выходит Кристина Камыш (прямое включение). Неделю назад в Баку на стадионе "Тофик Бахрамов" за дуэлью "Карабаха" и БАТЭ наблюдали 29 тысяч человек. Посмотрим, случится ли аншлаг сегодня. Дождемся официального протокола встречи. Но как вы видите за моей спиной, фанаты идут на "Борисов-Арену", хотя до стартового свистка еще 50 минут. 7 августа в Азербайджане желто-синие добились минимальной победы - 1:0. Гол Станислава Драгуна. Главный тренер БАТЭ Алексей Бага на пресс-конференции перед ответным матчем отметил, что небольшое психологическое преимущество у команды все же есть.

Команда Алексея Баги к матчу с большего подходит без травм. Симович и Василевич после повреждений работали по индивидуальной программе. Их нет в составе на игру. Также самостоятельно тренировался вчера основной форвард БАТЭ Николай Сигневич. У нападающего была затейпирована нога. Пока не известно, сколько по времени сыграют Милунович и Гордейчук. Накануне же борисовчане на базе в Дудинке провели открытую тренировку для журналистов. И нам удалось взять эксклюзивные комментарии.

Для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов БАТЭ устроит победа или ничья. Уже известно, с кем сыграет победитель этого противостояния. Это будет голландский "ПСВ Эйндховен".