Обладательницей главного приза проекта "Спорт для всех" стала Наталья Короткая

От йоги и пилатеса до аэробики 1980-х и Animal Flow - "ДВИЖ FEST", который стал частью большого проекта Президентского спортивного клуба, накануне объединил на стадионе "Динамо" тысячи гостей.

На протяжении всего дня любители различных спортивных активностей танцевали в ритме диско, разучивали ча-ча-ча, крутили педали во время сайклинга или просто играли в настольные игры.

"ДВИЖ FEST" стал финальной точкой большого розыгрыша, на кону которого был новенький автомобиль. На протяжении трех месяцев по выходным участники проекта "Спорт для всех" тренировались на шести столичных локациях и зарабатывали за свои занятия баллы.

Те, кто набрал 300 баллов, а таких оказалось 690, и стали участниками главного розыгрыша. Победительницей оказалась Наталья Короткая.

"Я не поверила, проверила еще раз. Ходила на Цнянку весь сезон - и прошлый, и этот. С детьми ходила постоянно, муж приходил. В основном посещали танцевальные тренировки - зумбу с моим любимым тренером Ольгой. Делала это для здоровья, себя, настроения, просто чтобы ощущать саму жизнь", - поделилась обладательница главного приза проекта "Спорт для всех" Наталья Короткая.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"Активных участников в этом сезоне много - мы побили рекорд прошлого года. Десятки тысяч человек приходили на проект в течение лета, но они еще продолжают присоединяться, поэтому итоги мы подведем в последние выходные. Приходите на проект, присоединяйтесь к проекту, потому что набрать баллы и в последующем обменять их на мерч остается возможным. Конечно же, прежде всего, основная цель - это улучшить свое здоровье, познакомиться с такими же активными людьми, которые приходят на наш проект".

Тренировки будут длиться до 27 сентября. Организаторы же в рамках "ДВИЖ FEST" разыграли среди его участников и еще ряд призов - велосипеды, тренажеры и спортивный инвентарь.