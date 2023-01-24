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Областной этап "Снежного снайпера" стартовал в Гродненской области

Более 200 юных биатлонистов из всех районов Гродненщины принимают участие в областном этапе республиканских соревнований "Снежный снайпер". Турнир проходит под эгидой Президентского спортивного клуба и призван определить лучших спортсменов в трех возрастных группах. Все они прошли отборочные туры в школах, затем районные этапы и теперь на протяжении двух дней будут сражаться за победу на областном уровне. Гонки проходят на базе спортивно-биатлонного комплекса "Селец". Его еще называют гродненскими "Раубичами".

Участники приехали из 19 районов Гродненской области. От каждой команды по 12 человек. Три возрастные группы и по четыре в возрастной группе. На сегодняшний день будут три дистанции. Младшим - три по 600, средним - три по 800 и самым старшим, уже юношам и девушкам, три по километру с двумя огневыми рубежами.
Сергей Чертко, начальник управления спорта и туризма Новогрудского райисполкома

Победителей соревнований определят в личном и командном зачетах. Они примут участие в учебно-тренировочном сборе, после которого будут отстаивать честь региона в финале республиканского турнира "Снежный снайпер".

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