Областной этап "Снежного снайпера" стартовал в Гродненской области

Участники приехали из 19 районов Гродненской области. От каждой команды по 12 человек. Три возрастные группы и по четыре в возрастной группе. На сегодняшний день будут три дистанции. Младшим - три по 600, средним - три по 800 и самым старшим, уже юношам и девушкам, три по километру с двумя огневыми рубежами.

Сергей Чертко, начальник управления спорта и туризма Новогрудского райисполкома