Обновленные рейтинги WTA и ATP

Все белоруски остались на прежних позициях в обновленном мировом рейтинге WTA. Выше других расположилась Арина Соболенко. У нее в активе 3 615 очков и 12-я строчка табеля. На прошлой неделе Соболенко добралась до полуфинала турнира в Страсбурге, а уже завтра Арина стартует на Ролан Гаррос матчем с американкой Джессикой Пегулой, у которой 60-я позиция в рейтинге. Виктория Азаренко - 14-я ракетка мира. Александра Саснович - 96-я, Ольга Говорцова - 126-я. У мужчин лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов по-прежнему находится на 83-м месте табеля.