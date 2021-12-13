Обновленные рейтинги WTA и АТР: белорусские теннисистки Соболенко, Азаренко и Саснович сохранили свои позиции

В обновленном рейтинге WTA от 13 декабря в первой десятке изменений не произошло. Лидером остается австралийка Эшли Барти, за которой следуют белоруска Арина Соболенко и Гарбин Мугурса из Испании. Свои позиции сохранили Виктория Азаренко и Александра Саснович. Девушки располагаются на 27-м и 92-м местах соответственно.Ольга Говорцова опустилась на строчку и теперь она 138-я ракетка мира. В топ-10 рейтинга АТР без изменений. Лучший из белорусов Илья Ивашко по-прежнему 48-й.