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Обновленный рейтинг WTA

Соболенко 11-я, Азаренко 59-я, Саснович 105-я, Говорцова 129-я. А топ-лучших теннисисток планеты, где на первом месте Эшли Барти, без изменений. Появился обновленный рейтинг WTA. Таким образом свои позиции на 11-й строчке сохранила первая ракетка Беларуси Арина Соболенко.

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