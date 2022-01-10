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Обновленный рейтинг WTA: Соболенко на 2-й строчке, Саснович на 77-й позиции

Успех в Мельбурне, там был финал, позволил Александре Саснович подняться на 77-ю позицию в обновленном рейтинге WTA, а Арине Соболенко даже неудача в Аделаиде не помешала остаться на 2-й строчке. У мужчин Илья Ивашко по-прежнему 48-й, а Егор Герасимов приближается к сотне лучших - сейчас он уже 106-й.

Стартовала и квалификация Открытого чемпионата Австралии. Готовко уступила, Говорцова идет дальше.

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