Обновленный рейтинг WTA: Соболенко на 2-й строчке, Саснович на 77-й позиции

Успех в Мельбурне, там был финал, позволил Александре Саснович подняться на 77-ю позицию в обновленном рейтинге WTA, а Арине Соболенко даже неудача в Аделаиде не помешала остаться на 2-й строчке. У мужчин Илья Ивашко по-прежнему 48-й, а Егор Герасимов приближается к сотне лучших - сейчас он уже 106-й.