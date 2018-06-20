ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Обновленный стадион "Динамо" готовится к открытию

Первая категория звездности - от Международной федерации легкой атлетики. Четыре уникальные световые мачты, 12 гектаров на 22 тысячи зрителей.

Обновленный стадион "Динамо" готовится к открытию. Завтра здесь пройдет футбольный матч между сборными объединенной команды "Динамо" и представителей клубов Высшей лиги. А уже в пятницу арена примет международный легкоатлетический матч между сборными Беларуси, Украины, Балкан и стран Прибалтики. Быстрая дорожка, уложенная на стадионе, позволяет устанавливать мировые рекорды.

Как шла долгожданная реконструкция стадиона "Динамо", сегодня расскажут сами архитекторы и строители в специальном репортаже журналистов Агентства теленовостей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все