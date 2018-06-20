Обновленный стадион "Динамо" готовится к открытию. Завтра здесь пройдет футбольный матч между сборными объединенной команды "Динамо" и представителей клубов Высшей лиги. А уже в пятницу арена примет международный легкоатлетический матч между сборными Беларуси, Украины, Балкан и стран Прибалтики. Быстрая дорожка, уложенная на стадионе, позволяет устанавливать мировые рекорды.