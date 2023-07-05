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Обратный отсчет до II Игр стран СНГ запущен
Запущен обратный отсчет до старта II Игр стран СНГ. 5 июля символическую кнопку возле Дворца спорта в Минске нажали призеры Олимпийских игр Иван Тихон, Анастасия Прокопенко, Ванесса Колодинская и Дарья Наумова. После состоялась презентация наград главного летнего форума.
Кроме того, представили форму белорусских спортсменов, показали и карту гостя - специальный атрибут для туристов, которые посетят Игры стран СНГ в августе.
"II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа. Будет 21 спортивный объект, 20 видов спорта, - напомнил Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси. - Более 20 стран подтвердили свое участие в соревновании. Мы с нетерпением будем ждать!"
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