Обратный отсчет до II Игр стран СНГ запущен

Запущен обратный отсчет до старта II Игр стран СНГ. 5 июля символическую кнопку возле Дворца спорта в Минске нажали призеры Олимпийских игр Иван Тихон, Анастасия Прокопенко, Ванесса Колодинская и Дарья Наумова. После состоялась презентация наград главного летнего форума.

Кроме того, представили форму белорусских спортсменов, показали и карту гостя - специальный атрибут для туристов, которые посетят Игры стран СНГ в августе.