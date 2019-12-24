Образцы новой олимпийской формы продемонстрировали Главе государства

В чем белорусы будут покорять токийские пьедесталы? Варианты олимпийской формы, а их порядка двух десятков, сегодня продемонстрировали Главе государства. В качестве моделей - нынешние спортсмены, а также атлеты, завершившие спортивную карьеру. Ведь кто лучше этих людей знает, какая форма будет только в помощь на пути к заветным медалям. Александр Лукашенко внимательно изучил образцы. Особое внимание тканям – они должны быть качественными и комфортными для олимпийцев. В целом Президент увиденные модели оценил высоко. Однако пока вердикт не вынесен. К окончательному решению, в какой именно форме спортсменам представлять нашу страну летом 2020 года в Токио, привлекут общественность.