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Образцы новой олимпийской формы продемонстрировали Главе государства
В чем белорусы будут покорять токийские пьедесталы? Варианты олимпийской формы, а их порядка двух десятков, сегодня продемонстрировали Главе государства. В качестве моделей - нынешние спортсмены, а также атлеты, завершившие спортивную карьеру. Ведь кто лучше этих людей знает, какая форма будет только в помощь на пути к заветным медалям. Александр Лукашенко внимательно изучил образцы. Особое внимание тканям – они должны быть качественными и комфортными для олимпийцев. В целом Президент увиденные модели оценил высоко. Однако пока вердикт не вынесен. К окончательному решению, в какой именно форме спортсменам представлять нашу страну летом 2020 года в Токио, привлекут общественность.
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