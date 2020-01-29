Азаренко в составе, лидер сборной сегодня Арина Соболенко также в ростере. Объявлен состав сборной Беларуси на матч Кубка Федерации против Нидерландов, который пройдет 7 и 8 февраля в Гааге. Также в команде: Саснович, Говорцова и Лидия Морозова. Капитан: Татьяна Пучек. В противостоянии Нидерланды - Беларусь будет разыграна путевка в финальный раунд Кубка Федерации.