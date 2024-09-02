Обзор главных спортивных событий - в рубрике "Матчбол"

Неделя с 26 августа по 1 сентября была насыщена спортивными событиями: сразу в нескольких игровых видах были разыграны первые трофеи в сезоне. Так, любители гандбола узнали, какая женская команда стала обладателем Суперкубка Беларуси, в хоккее выявили сильнейшего в розыгрыше Кубка Руслана Салея, а чемпионат страны по футболу выходит на завершающую треть.