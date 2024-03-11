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Обзор главных спортивных событий - в рубрике "Матчбол"

Волейбольная "Минчанка", к сожалению, уступила в Калининграде местному "Локомотиву" в рамках российской Суперлиги, 0:3.Теперь команда готовится к домашней игре против саратовского "Протона". А вот хоккейное "Динамо" наоборот побеждает.

Подробности в рубрике "Матчбол" (видео).

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