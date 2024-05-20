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Обзор главных спортивных событий - в рубрике "Матчбол"

Второе поражение подряд! В Риме Арина Соболенко опять проиграла представительнице Польши - Иге Свентек в финалепрестижного теннисного турнира. За полтора часа игры два сета не в пользу нашей спортсменки.

Но даже несмотря на это, Соболенко по-прежнему сохраняет вторую позицию в мировом рейтинге. Больше спортивных событий - в рубрике "Матчбол" (видео).

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