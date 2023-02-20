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Обзор самых интересных спортивных событий недели
Футбольный сезон в Беларуси стартует в эту субботу. На столичном стадионе "Динамо-Юни" пройдет матч за Суперкубок страны между "Гомелем" и солигорским "Шахтером". Билеты на игру уже поступили в продажу. Больше спортивных событий - в рубрике "Матчбол" (видео).
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