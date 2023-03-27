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Обзор самых ярких спортивных событий - в рубрике "Матчбол"
Арина Соболенко продолжает побеждать, чего нельзя сказать о волейбольном клубе "Минск". Обзор спортивных событий традиционно по понедельникам в рубрике "Матчбол".
Солигорский "Шахтер" побеждает действующего чемпиона - "Металлург" - в первом поединке полуфинальной серии Экстралиги. Со счетом 2:1 накануне в Солигорске одержали викторию местные хоккеисты.
Вторая полуфинальная пара - "Неман" и столичная "Юность". Команды поспорят за выход в финал Кубка Президента.
Сборная Беларуси по футболу неудачно стартовала в квалификации к чемпионату Европы 2024 года. В первом домашнем поединке, который проходил в Сербии, дружина Георгия Кондратьева уступила сборной Швейцарии 0:5. 28 марта белорусов ждет вторая встреча - против Румынии.
Арина Соболенко тем временем продолжает борьбу за общую победу на теннисном турнире в Майами.
Минчанка из-за высокого рейтинга пропустила первый круг соревнований, что позволило ей лучше отдохнуть, после чего Соболенко последовательно с одинаковым счетом 2:0 победила и американку Шелби Роджерс, и представительницу Чехии Марию Боузкову. В 1/8 белоруска встретится с Барборой Крейчиковой.
Волейболистки "Минчанки" уступили "Локомотиву" из Калининграда в домашнем матче 25-го тура российской Суперлиги. Действующие обладательницы трофея победили в четырех сетах - 3:1. Таким образом у нашей команды осталось девять викторий. А вот "Строитель" (мужской клуб из Минска) сезон завершил только с двумя победами и на последнем месте в турнирной таблице. В последнем матче сезона минчане уступили волейболистам из Нижневартовска 1:3.
На этой неделе все внимание полуфиналам хоккейного Кубка Президента и гонкам чемпионата России по биатлону, где выступают и лидеры сборной Беларуси. Во вторник, 28 марта, Антон Смольский стартует четвертым в пасьюте.
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