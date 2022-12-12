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Обзор самых ярких спортивных событий в рубрике "Матчбол"

Волейболистки "Минчанки" продолжают побеждать в Суперлиге России. Накануне столичный клуб переиграл Нижний Новгород 3:0 и благодаря этому поднялся в турнирной таблице на 7-е место, которое позволяет сыграть в плей-офф. Рубрика "Матчбол" продолжит спортивную тему (подробности в видео).

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