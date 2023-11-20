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Обзор самых ярких спортивных событий - в рубрике "Матчбол"

Минское хоккейное "Динамо" в Тольятти встречается с местной "Ладой" в рамках регулярного сезона КХЛ. "Зубры" потерпели три поражения подряд. Остановят ли эту неприятную серию минчане, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Больше спортивных событий - в рубрике "Матчбол" (видео).

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