Обзор самых ярких спортивных событий - в рубрике "Матчбол"

Минское хоккейное "Динамо" в Тольятти встречается с местной "Ладой" в рамках регулярного сезона КХЛ. "Зубры" потерпели три поражения подряд. Остановят ли эту неприятную серию минчане, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Больше спортивных событий - в рубрике "Матчбол" (видео).