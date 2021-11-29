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Обзор спортивных событий недели в рубрике "Матчбол"

Столичное хоккейное "Динамо" побеждает! Серию из шести поражений подряд "зубры" прервали накануне в поединке против "Трактора".Минчане победили - 2:1. Тем временем футбольный сезон завершен - его итоги в рубрике "Матчбол"(видео).

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