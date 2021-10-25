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Обзор спортивных событий в рубрике "Матчбол"

На этой неделе солигорский "Шахтер" имеет все шансы стать чемпионом Беларуси по футболу и завоевать второй подряд трофей. Однако для этого 27 октября в гостях надо победить "Гомель", который в сезоне показывает очень хорошую игру.С футбольных событийначнем наш спортивный обзор в рубрике "Матчбол" (видео).

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