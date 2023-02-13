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Обзор значимых спортивных событий в рубрике "Матчбол"

Девятнадцатый Кубок развития в субботу завершился на площадке Минского футбольного манежа. Белорусы в этом году только на шестом месте, а вот победили россияне. Кстати, все гости нашей страны остались довольны и уровнем борьбы, и организацией соревнований.

Об итогах выступления хоккейного "Динамо" и "Минчанки" расскажем в рубрике "Мачтбол" (подробности в видео).

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